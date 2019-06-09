Toprağın kraliçesi Ashleigh Barty

2019 Roland Garros
tek kadınlar finalinde 8 numaralı seribaşı Ashleigh Barty
, rakibi Marketa Vondrousova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.
Dünya 38 numarası genç rakibine karşı dominant bir performans sergileyen Barty, toplam beş kez servis kırdığı maçı 70 dakika içinde noktalamayı başardı. Vondrousova'nın 10 puan vuruşu yaptığı maçta Barty ise tam 27 puan vuruşu üretti.
Margaret Court'un 1973 yılındaki zaferinden sonra Roland Garros'ta şampiyonluğa ulaşan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olan Ashleigh Barty, ayrıca WTA klasmanında sekizincilikten ikinci basamağa yükseldi.
Kaynak: EuroSport.com
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