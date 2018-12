Toprağın Sultanları'ndan 'Tandırda Kaz Günü'

09 Aralık 2018 Pazar 16:48



KARS'ın Selim ilçesinde faaliyetlerini yürüten Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadın üyeleriyle 'tandırda kaz günü' düzenledi. Selim'in Eskigazi köyünde bir araya gelen kadınlar tandırda pişirdikleri kazı misafirlerine ikram etti. Köylerin vazgeçilmezi tandırda kazın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini söyleyen Toprağın Sultanları Başkanı Ayşen Arda, "Geleneksel yiyeceğimiz kazı, unutulmuş olan kaz tandırında pişirdik ve kaz tandırını gün yüzüne çıkarmak istedik" dedi. Kars 'ta yağan karla birlikte başlayan kaz kesimleri renkli görüntüleri de beraberinde getiriyor. Kaz yetiştiriciliğinin yapıldığı köylerde bir araya gelen vatandaşlar tandırda kaz pişirme geleneğini gelecek nesillere aktarıyor. Tandır kültürünün yaygınlaştırılması ve kaz etinin daha leziz şekilde sofralardaki yerini alması için yaygınlaştırılan bu uygulamanın olumlu sonuçlar getirdiğine dikkat çekildi. Devletin sağladığı imkanlarla kadınların doğup büyüdükleri köylerinde üretim yapmalarına olanak sağlıyor. Kalkınma Ajansları, TANAP projeleri gibi bir çok projede yer alan kadınlar kendileri üretip kendileri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.TANDIRDA PİŞEN KAZLAR İNTERNETTE SATIŞA SUNULACAKToprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ayşen Arda'nın girişimleriyle TANAP'ın desteklediği kaz çiftçiliği projesi onaylanan Zeynep Kızılyazı da bu sevincini tandırda kaz günüyle paylaştı. Artık köylerdeki kadınlar tandırda pişirdikleri kazları internet ortamında satabilecek ve böylelikle aile bütçelerine katkı sağlayabilecekler.Toprağın Sultanları Başkanı Ayşen Arda, "Toprağın Sultanları ekibi kazlarını kestiler ve unutulmuş olan geleneksel yiyeceğimiz kaz tandırını tekrar gün yüzüne çıkarmak için tandırda kaz pişirdiler ve şu anda da hep birlikte kaz günü yapıyoruz. Bu geleneksel yiyeceğimiz tandırda kaz olarak TANAP projesinden kaz çiftçiliği çıkan genç kızlarımızdan toprağın sultanlarından Zeynep Kızılyazı ve diğer üyelerimizle birlikte tandırda kazı en kısa sürede halkımıza da arz edeceğiz" diye konuştu.Başkan Yardımcısı Başak Koç, annesi Maksude Koç'un emekleriyle köydeki gelenekleri ayakta tutmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Bizler anne ve topraktan gelen kadınlar olarak eski yaşanmış anılarımızı gün yüzüne çıkarmak için köydeyiz ve köyümüzde kalacağız. Öğrendiğim her şey annem sayesinde. İdolüm Ayşen Arda ama annem tabii ki ondan önce gelir. Anneler kızlarını her zaman eğitim ve saygı çerçevesinde her şeyi öğretmekteler" dedi. Ev sahibi Kasım Taş ise toprağın sultanlarını köylerinde ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. - Kars