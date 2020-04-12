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Toprak almak istediği inşaattan düşerek yaralandı

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Denizli'de toprak almak için çıktığı inşaatın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki boşluğuna düşen şahıs yaralandı.

12.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:34
Toprak almak istediği inşaattan düşerek yaralandı
Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Denizli 'de toprak almak için çıktığı inşaatın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki boşluğuna düşen şahıs yaralandı. Ayağı kırılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki iki katlı inşaatta meydana geldi. Rüştü Köken isimli şahıs evinin yanındaki inşaattan iddialara göre, kürekle toprak almak istediği sırada ayağı kayarak inşaatın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki boşluğuna düştü. Köken'in düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Köken'e olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sokağa çıkma yasağına rağmen Köken'in neden dışarı çıkıp inşaata gittiği ise belirsizliğini koruyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Merkezefendi, Akkonak, Denizli, 3. Sayfa
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