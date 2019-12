Toprak Ana Günü'nde üreten köylüye destek çağrısı

Nilüfer'de 2013 yılından bu yana her yıl 10 Aralık günü düzenlenen Toprak Ana Günü etkinliklerinin adresi bu yıl İnegazi Mahallesi oldu. Yaşanan yoğun göç ve çevresinde faaliyet gösteren taş ocaklarına rağmen inatla üretimi sürdürmeye çalışan İnegazililer tarımsal üretime destek çağrısında bulunurken, etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.Tarımda endüstrileşmeye, sağlıksız ürünlerle hızlı tüketim alışkanlıkları ve fast food kültürüne karşı, geleneksel ve yerel ürünleri korumayı teşvik eden Slow Food hareketinin Bursa'daki adresi bu yıl da Nilüfer oldu. Bu harekete dikkat çekmek üzere dünyada 2004 yılından, Nilüfer'de ise 2013 yılından bu yana her yıl 10 Aralık günü kutlanan Toprak Ana (Terra Madre) günü etkinliği İnegazi Mahallesi'nde yapıldı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe İnegazililerin yanı sıra komşu yerleşimlerden gelen üreticiler ile Nilüfer Kent konseyi üyeleri ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem katıldı. Nilüfer Kent Konseyi Çevre Meclisi Eş Sözcüsü Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy etkinlik öncesi basın açıklaması yaptı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin küresel iklim değişikliğine karşı duyarsızlığına dikkati çeken Aksoy, Türkiye'de doğal yaşamın, tarım arazilerinin ve çevre sağlığının rant uğruna hiçe sayıldığını savunarak örgütlü mücadele çağrısında bulundu.Etkinliğin açılış konuşmasında söz alan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ise "Doğal kaynaklarımızı kapitalizmin arsız ve hukuksuz uygulamalarından korumalarıyız. Bunu da geleneklerimizi ve dayanışma kültürünü koruyarak, birlikte üreterek ve paylaşarak sağlayabiliriz" dedi.Toprak Ana Günü'nde ekosistemin devamı için kadim bilgilerin korunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Turgay Erdem ise Nilüfer Belediyesi olarak tarımsal üretimi, yerli tohum üretimini destekleyen, çiftçiyi yeniden toprakla buluşmaya ve üretim yapmaya teşvik eden çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Erdem konuşmasında ebebeynlere bir de tavsiyede bulundu. Sağlıklı nesiller için çocukların toprakla ve doğal ürünlerle daha sık bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Erdem "Lütfen çocuklarınızı toprakla, geleneksel yemek kültürümüzle yeniden tanıştırın. Sadece hamburger yiyerek yaşayan nesiller yerine, tencere yemekleri ile beslenmeyi öğretin. Onlara üretmeyi öğretin" dedi.Üreten köylü destek bekliyorEtkinliklerin en çarpıcı bölümü ise Emre Karagöz'ün moderatörlüğünde İnegazili meyve üreticisi Necdet Eren ve Nigar Eren'in katıldığı söyleşi oldu. Yaşanan yoğun göç ve köy çevresinde faaliyet gösteren taş ocaklarına rağmen inatla üretimi sürdürmeye çalıştıklarını anlatan Eren çifti, yasa düzenleyicilerin ve ilgili kurumların meyve üreticisine destek sağlamamasına ve tarım alanlarının yanı başında yaydıkları toz ile üretimi olumsuz yönde etkileyen taş ocaklarına ruhsat verilmesine anlam veremediklerini ifade ettiler. "Her şeye rağmen biz köyümüzde yaşamak ve üretmek istiyoruz" diyen Necdet Eren, üreten köylüye destek çağrısında bulundu.Yerel ürünlerin sergilendiği ve katılımcılara yerel lezzetlerin ikram edildiği toprak ana günü etkinliklerinde ayrıca köy kadınlarının anlatımı ile çilek reçeli, ekşi mayalı ekmek yapımı, kuskus yapımı, var-yok yoğurdu yapımı ile kaymak helvası yapımı atölyesi düzenlendi. - BURSA