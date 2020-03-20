Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Toprak: 'Bugünleri sağduyu ve tedbirlerle atlatacağız' - Spor

Toprak: "Bugünleri sağduyu ve tedbirlerle atlatacağız"

Ertelenen lig maçları ile ilgili açıklamada bulunan Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Toprak, bugünleri sağ duyu ve tedbirlerle atlatacaklarını söyledi.

20.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:24
Toprak:
Ertelenen lig maçları ile ilgili açıklamada bulunan Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Toprak, bugünleri sağ duyu ve tedbirlerle atlatacaklarını söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor FK Başkanı Ahmet Toprak, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen lig maçları hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyanın zor bir imtihandan geçtiğini belirten Toprak, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile korona virüs salgınına yönelik yaptığı toplantı değerlendirmesi sonucunda ligimizde erteleme kararı alınmasını saygıyla karşılıyoruz.Karar doğrultusunda takımımız antrenmanlara, TFF'nin belirleyeceği takvim neticesinde yeniden başlayacak. Bu günleri sağduyu ve tedbirlerle tez zamanda atlatacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın, bugünler gelip geçicidir"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray’dan ayrılıp, ülkeme döneceğim Spor
Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray'dan ayrılıp, ülkeme döneceğim
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı Spor
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı
’Ligler ertelensin’ dedikten sonra TFF’den istifa etti Spor
"Ligler ertelensin" dedikten sonra TFF'den istifa etti
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler Spor
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı Spor
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Yarışseverlere kötü haber! Koronavirüs, at yarışlarını da erteledi Spor
Yarışseverlere kötü haber! Koronavirüs, at yarışlarını da erteledi
Nazım Sangare, Süper Lig deviyle anlaştı! İmzayı sezon sonu atacak Spor
Nazım Sangare, Süper Lig deviyle anlaştı! İmzayı sezon sonu atacak
Koronavirüs, futbola bunu da yaptırdı! Küme düşmeyi kaldırdılar Spor
Koronavirüs, futbola bunu da yaptırdı! Küme düşmeyi kaldırdılar

Son Dakika Haberleri

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın gidişi takıma yaramadı - Spor Sporculardan evde antrenman önerileri - Spor Göztepeli Napoleoni'den "evde kal" çağrısı - Spor Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür - Spor Fenerbahçe evde çalışacak - Spor Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim - Spor Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti - Spor Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında - Haberler TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti - Spor Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi - Spor Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek - Spor
Loading