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Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı

Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde son yolculuğuna uğurlandı.

22.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:52Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı
Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde son yolculuğuna uğurlandı.

97 yaşında hayatını kaybeden Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, TEMA Vakfı yöneticileri ve sevenleri katıldı. Ailesi taziyeleri kabul etti. Kızı Kına Karaca, damadı Serkan İrem, torunları Oktay Karaca, Can Karaca, İsmail Karaca ve Yeşne Karaca'nın üzüntülü oldukları görüldü. Törenin ardından Karacanın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL

Hayrettin Karaca, Fatih Camii, Güncel

Kaynak: İHA

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