Haberler » Güncel » Toprak dondu, balta bile kesmedi - Haber

Toprak dondu, balta bile kesmedi

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde toprak sıcaklığı eksi 30 derece olarak ölçüldü.

12.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:05Toprak dondu, balta bile kesmedi
soğuklarının hakim olduğu 'ın Boğazlayan ilçesinde toprak sıcaklığı eksi 30 derece olarak ölçüldü. Donan toprağı balta bile kesmedi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde Türkiye'nin en düşük toprak sıcaklığı ölçüldü. İlçede kar yağması ve dondurucu soğuklarla birlikte toprak ısısı da eksi 30 dereceye düştü. Meteoroloji verilerine göre tespit edilen ısı değeri Boğazlayanlılar tarafından da balta ile test edildi. Mustafa Yalçınkaya, donan toprağı kazmak için balta kullandı. Donan toprağı balta bile kesmedi.

İlçede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mehmet Rıza Özalp, donan toprağın tarımı olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyduklarını ifade edip, "Meteoroloji verilerine göre toprak ısısı eksi 30 dereceye düşmüş. Kan altındaki ekinin etkilenmediğini umut ediyoruz. Ancak rüzgarın süpürdüğü açık topraktaki ekin büyük oranda zarar görmüştür. Bu tarımsal bir afete neden olabilir. Rabbim çiftçimizin yardımcısı olsun" dedi. - YOZGAT

Sibirya, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:51:07