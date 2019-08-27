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Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprak evin çökmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

27.08.2019 12:44 Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprak evin çökmesi ile facianın eşiğinden dönüldü. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, çadırda kalan aile yardım bekliyor.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Köklü Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Hiçbir geliri bulunmayan Urfale ve İsmail Kılınç çiftinin iki çocuklarıyla birlikte yaşadıkları, altı ahır olan iki katlı ev çöktü. Çökme sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu.

Kalp hastası Urfale Kılıç, komşularıyla birlikte çay içtikten sonra eve uyumak için çıkmak istediği sırada birden evin gürültüyle yıkıldığını söyledi. Evin yıkılmasının ardından komşuların yaptıkları yardımla ayakta kaldıklarını ifade eden aile, çadırda yatıp kalktıklarını ifade etti.

Evleri çöken yaşlı çift yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. - GAZİANTEP

İsmail Kılınç, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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