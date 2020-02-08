Haberler » 3. Sayfa » Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler

Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

Adıyaman'da toprak evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

08.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:18Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü
'da toprak evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Vartana köyünde meydana geldi. Mehmet Erol'a ait toprak evin mutfak kısmında ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak kısmı kısmen yanarken, dumandan evde bulunan eşyalar zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Mehmet Erol, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 19:00:31