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Toprak işleme aletini çalan bir kişi yakalandı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, toprak işleme aleti çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

18.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:35Toprak işleme aletini çalan bir kişi yakalandı
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, toprak işleme aleti çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey mahallesi Karaağıl mevkiinde M.Ö.'ye ait traktörün arkasına takılı olan toprak işleme aleti çalındı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toprak işleme aletini M.Ç.'nin çaldığını belirledi.

Yapılan aramalarda toprak işleme aleti M.Ç.'nin evinde bulunurken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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