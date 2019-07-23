Balıkesir
'in Manyas
ilçesinde toprak kayması sulama kanalına zarar verdi.
Toprak kayması nedeniyle Manyas Barajı Sağ Sahil Sulama Projesi 2. etap çalışmaları kapsamında yapılan sulama kanallarının beton panelleri kırılınca kanalların bazı bölümlerine su verilemedi.
Çamlı Mahallesi Muhtarı Doğan Akay, toprak kayması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Mürvetler Çayı'ndan çift su motoru kullanarak su temin ediyoruz. Hal böyle olunca maliyetler de çok yükseliyor. Biz bir an önce bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.
Mahalle halkından Rıza Öztürk ise zarar gören yerin yaklaşık 250-300 metre uzunluğunda olduğunu ve bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.