Menü
Haberler ›› Güncel ››Toprak Şeker Kuaför'den kanser hastalarına destek - Güncel

Toprak Şeker Kuaför'den kanser hastalarına destek

Ünlülerin kuaförü Toprak Şeker, kanserle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve bu amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara umut olmak amacıyla saçlarını kazıttı.

12.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:40
Toprak Şeker Kuaför'den kanser hastalarına destek
Ünlülerin kuaförü Toprak Şeker, kanserle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve bu amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara umut olmak amacıyla saçlarını kazıttı.

Kanser hastaları ve yakınlarına yönelik çalışmalar yapan Kanser Savaşçıları Derneği'ne Topak Şeker'den destek geldi. Çok sayıda sanatçıyla çalıştığı için "ünlülerin kuaförü" olarak anılan ve yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Şeker, Kanser Savaşçıları Derneği'nin projesine destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı. Toplumda kanserle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara umut aşılamayı hedefleyen projeye dahil olan Toprak Şeker, gözü gibi baktığı saçlarıyla vedalaştı. Toprak Şek, saçlarını kazıttıktan sonra da bir video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Toprak Şeker, yaklaşık 400 bin takipçisini kanserle mücadele konusunda duyarlı olmaya davet etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuaför, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor