Toprak Ve Çocuk Programı'ndan İlkokul Öğrencilerine Zeytin Hasadı Etkinliği

Festival kapsamında "Gelecek Toprakta, Toprağımız Emin Ellerde" sloganıyla hayata geçen ve İzmir Ticaret Borsası'nın çocuklara toprak ve tarım sevgisini aşılamayı benimseyen programı "Toprak ve Çocuk"kapsamında, Doğa Koleji Mavişehir Bilim 2 Okulu öğrencileri ile Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün Kemalpaşa ilçesindeki zeytin bahçesinde öğrencilerle birlikte hasat yapıldı.

Etkinlik esnasında İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü yetkilileri tarafından öğrencilerle zeytin türleri, hasat ve toplamaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Soğuk hava koşullarına rağmen oldukça eğlenceli geçen hasat etkinliği sonrasında öğrenciler, topladıkları zeytinleri Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün Bornova'daki Merkezine götürerek zeytinyağının üretiminden sofraya geçiş sürecine kadar olan işlemleri tüm aşamalarıyla izleme fırsatını elde ettiler.