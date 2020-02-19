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Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, yağmur nedeniyle yumuşayan toprak yolda çökme olunca kamyon yan yattı.

19.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:16Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı

MANİSA'nın ilçesinde, yağmur nedeniyle yumuşayan toprak yolda çökme olunca kamyon yan yattı. Kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yıldız Mahallesi'ndeki toprak yolda meydana geldi. Belediye personeli Yüksel Acun'un (37) kullandığı 45U 2106 plakalı kamyonun geçtiği toprak yolda, yağmur nedeniyle zeminin yumuşamasıyla çökme meydana geldi. Kamyon yan yatarken, şoför Acun ile beraberindeki Oğuz Kavak (30) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel Acun, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Devlet Hastanesi, Yıldız Mahallesi, Selendi, Güncel

Kaynak: DHA

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