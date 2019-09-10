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Toprak yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı

Toprak yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı Sivas'ta freni tutmayan toprak yüklü kamyon yan yattı, şoför hafif şekilde yaralandıSİVAS - Sivas'ta freni tutmayan toprak yüklü kamyon yan yattı, şoför hafif şekilde yaralandı.

10.09.2019 11:13
Toprak yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı
Sivas'ta freni tutmayan toprak yüklü kamyon yan yattı, şoför hafif şekilde yaralandı
SİVAS - Sivas'ta freni tutmayan toprak yüklü kamyon yan yattı, şoför hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Diriliş Mahallesi Kurt Deresi mevkinde meydana geldi. S.U yönetimindeki 58 DU 712 plakalı kamyon bir yokuşu çıkmaya çalışırken bir anda geri geri akmaya başladı. Frenleri tutmayan toprak yüklü kamyon bir süre sonra yan yattı. Kazada şoför S.U hafif şekilde kolundan yaralandı. Yaralı Numune Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan kamyon vinçler yardımıyla kaldırıldı.
Toprak yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı

Sivas, Yerel

Kaynak: İHA

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