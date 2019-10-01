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Toprakhisar'da yetersiz kalan içme suyu şebekesi yenilendi

HATSU, içme suyu şebekesi ihtiyacı olan noktalarda yeni şebeke döşeme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

01.10.2019 15:48Toprakhisar'da yetersiz kalan içme suyu şebekesi yenilendi

İlimizin muhtelif noktalarında içme suyu şebekesi olmayan ve eskimiş durumda olan noktaları tespit ederek çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Genel Müdürlük, Altınözü ilçesine bağlı Toprakhisar Mahallesi'nde yetersiz kalan içme suyu şebekesi yerine 63'lük borularla 450 metre yeni içme suyu şebekesi döşendiğini ve bağlantılarının yapıldığını aktardı.

Teknik personel denetiminde yapılan çalışma ile su iletiminde yaşanan aksaklığın önüne geçileceğinin altını çizen HATSU, çalışmalar sırasında su kaçağı olan hattın onarıldığını aktararak, söz konusu çalışmada 3 personelin görev yaptığını açıkladı.

Yetersiz kalan şebeke yerine yeni içme suyu şebekesi yapılmasından ötürü mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.


Altınözü, Güncel

Kaynak: Bültenler

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