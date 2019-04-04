Toprakkale Belediye Başkanı Daşöz Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den Toprakkale
Belediye Başkanı seçilen Mehmet Daşöz
, mazbatasını aldı.
31 Mart seçimlerinde Toprakkale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Daşöz, mazbatasını almak üzere partililer ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna geldi. Yetkililer Daşöz'e mazbatasını teslim etti.
Belediye Başkanı Daşöz, burada yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Toprakkale'de kazanmanın onurunu yaşıyoruz. Toprakkaleli vatandaşlarımız bizlere inandı ve güvendi. Bizler de ekibimizle birlikte onların bu güvenini boşa çıkartmayacağız. Biz bir zafer değil, seçim kazandık. Tevazuyu bugün de yarın da elden bırakmayacağız. Bizlere oy versin vermesin herkesin başkanı olacağız. Halkımıza verdiğimiz sözler hayata geçireceğimiz projelerimiz var .Şimdi bu sözleri yerine getirme zamanı.Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.
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Kaynak: AA