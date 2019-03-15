Toprakkale'de "Uyuma" Uygulaması Anlatıldı

Toprakkale ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "Uyuma" uygulamasının tanıtımı yapıldı.
Toprakkale Gençlik Merkezi salonunda yapılan programda Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından öğrenci ve vatandaşlara, İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "Uyuma" isimli mobil uygulaması anlatıldı.
Vatandaşların uyuşturucu satıcılarını emniyete bildirme konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini dile getiren yetkililer, Uyuma uygulamasıyla bunun daha kolay hale getirildiğini ifade etti.
Emniyet Müdürlüğü, Toprakkale, Güncel
Kaynak: AA