Toprakkale'le Deprem ve Yangın Tatbikatı

Toprakkale
ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD
) tarafından öğrencilere yönelik "Afet Bilinci" eğitimi ve deprem tatbikatı düzenlendi. Atatürk
İlkokulunda düzenlenen tatbikatta, öğrencilere afet türleri, alınacak tedbirler, depremin tanımı ve oluşumu, kentte deprem riski, depremde alınacak tedbirler ve deprem sırasında yapılması gereken doğru davranışlar aktarıldı.
Eğitimin ardından okulda deprem alarmı verilerek öğrencilerin sınıflardan doğru şekilde tahliyesi sağlandı. Okul bahçesinde ise yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, tatbikatının ardından yaptığı açıklamada, kentte "Afete hazır okul" projesinin uygulandığını belirtti.
Çocuklara afet bilincinin ilkokul yaşlarında verilmesinin önemli olduğunu ifade eden Bulut, "Öğrencilerimize ülkemizde meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgiler verildikten sonra, yapılan deprem ve yangın tatbikatı ile öğrencilerimizin olası bir deprem ve yangında doğru davranış şekillerinin zihinlerinde yer edinmesine çalıştık" dedi.
AFAD, Toprakkale, Güncel
Kaynak: AA