Topraksız patates üretiminde verim arttı

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü'nün 4 yıldır sürdürdüğü Aeroponik 'topraksız tarım' tekniğiyle, mini yumru patates tohumu elde edildi.

Enstitüde geliştirilen 10 yerli tohum çeşidi Onaran 2015, Nam, Nahita, Ünlenen, Leventbey, Muratbey, Çağrı,Fatih, Niğde Sarısı ve Saruhan'ın tohumları, Aeroponik adı verilen sistemle üretiliyor. Aeroponik, yani topraksız tarımla patatesin kökleri kapalı bir alanda asılı kalıyor ve besin solüsyonu belli aralıklarla köklere püskürtülüyor. Kök kısmı sürekli kontrol edilerek istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat ediliyor.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, geleneksel yöntemde küçük bir saksıda en fazla ortalama 6 yumru elde ederken bu sistem sayesinde bir kökten 80 ila 100 arasında patates tohumluğu elde edildiğini söyledi. Bu sistemin topraklı tarıma göre daha fazla avantaj sağladığını ve yüzde 85 civarında daha fazla verim elde edildiğini belirten Pırlak, hedefin yerli milli tohumlukları düşük maliyetle çiftçiye ulaştırmak olduğunu söyledi. Pırlak, "Enstitümüzce yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde şu ana kadar 10 yerli ve milli patates çeşidimizi ülke tarımına kazandırdık. Biz patates çeşitlerimizi sadece ülke tarımına kazandırmakla kalmadık bu yerli ve milli çeşitlerimizin en kısa zamanda üreticilere ulaşması için de özel sektöre satış ve devrini gerçekleştirdik. Sadece devri gerçekleştirmek de yetmiyor. Yeterli miktarda tohumluğu da çiftçilerimize ulaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda da biz enstitüsü bünyesinde kurduğumuz aeroponik seramızda mini yumru üretimlerimizi hızla sürdürüyoruz. Daha önceden klasik yöntemle bir bitki başında yaklaşık 6 mini yumru elde ederken aeroponik sistemle kurmuş olduğumuz seramızda bir bitkiden yaklaşık 80 ile 100 arasında değişen miktarda mini yumru elde ediyoruz" dedi.

Pırlak, şuana kadar üretilen yerli ve milli çeşitlerin özel sektör tarafından Malatya, Kahramanmaraş, Sivas'ta çoğaltımı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.