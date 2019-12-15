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Topraksız tarımla fide üreten firma siparişlere yetişemiyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulu firma, topraksız tarım uygulamaları kapsamında ürettiği fideleri yurt içi ve dışına satıyor.

15.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:00Topraksız tarımla fide üreten firma siparişlere yetişemiyor
'in ilçesinde kurulu firma, topraksız tarım uygulamaları kapsamında ürettiği fideleri yurt içi ve dışına satıyor.
25 yıl önce çiftçilere ilaç tedariği sağlayarak sektöre giren firma, zaman içinde topraksız tarıma yöneldi.
Topraksız tarımla domates ve biber fidesi yetiştiren firma, yurt içi ve dışından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Firmada ziraat mühendisi olarak görev yapan Çağın Deniz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fide konusunda dünyayla yarıştığını söyledi.



Başlangıçta 3 dekarda fide yetiştirdiklerini, bugün ise 30 dekara ulaştıklarını belirten Dikmen, "Yıllık 100 milyon adet fide kapasitesine ulaştık. Tohumculuk için gerekli yatırımlarımızı yaptık. Tohumlarımız dünyadan aşırı talep görüyor." dedi.
Dikmen, topraklı tarımda sezonun kısa, yabancı otla mücadelenin zor olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
"Biz de topraksız tohum üretimini tercih ettik. Özellikle yurt dışından bu konuda çok talep geliyor. Sadece bitkinin istediği gübre ve gerekli mineralleri hazırlıyoruz, tanklarımıza aldığımız solüsyonu perlit torbalarının içinden dolaylı olarak veriyoruz. Bitki, gerekli şartlar sağlandığı için çok güzel gelişme gösteriyor. Topraksız tarımın üretim veya sağlık bakımından topraklı tarımla bir farkı yok. Çevre sağlığı bakımından daha da faydalı. Balkan ülkeleri başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri ve İsrail'e kadar tohum dağıtımı yapıyoruz."
Özellikle domates fidesine talebin yoğun olduğunu belirten Dikmen, gelecek yıllarda daha fazla ülkeye satış yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bilecik, Dikmen, Söğüt, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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