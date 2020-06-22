Toptancı hali ardiyesi yangınında plastik kasalar kül oldu

Antalya'da bir Toptancı Halinde meydana gelen yangında sebze ve meyve ardiyesindeki plastik kasalar yandı.

Toptancı hali ardiyesi yangınında plastik kasalar kül oldu
22.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:52
Antalya'da bir Toptancı Halinde meydana gelen yangında sebze ve meyve ardiyesindeki plastik kasalar yandı.

Yangın, saat 15.00'te Antalya'nın Kumluca ilçesi Sebze ve Meyve Hali Toptancı Halinde meydana geldi. Yangında plastik kasalar yandı. Çıkış sebebi belli olmayan yangını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ardiyenin depo bölümünde meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını çok kısa zamanda söndürdü. Yangında çok sayıda plastik sebze ve meyve kasası yandı. Olayla ilgili araştırma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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