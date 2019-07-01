01.07.2019 21:17
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Toptancı Hali'ndeki bir dükkan alev alev yandı

Toptancı Hali'ndeki bir dükkan alev alev yandıMUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Toptancı Hali'ndeki bir dükkan alev alev yandı
MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.
Olayda ölen ve yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinin içinde buluna plastik kasalara ve karton parçalarına sıçrayan alevler, kısa sürede tüm iş yerini sardı.
Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.Toptancı Hali'ndeki bir dükkan alev alev yandı
Kaynak: İHA
Muğla , Yerel

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