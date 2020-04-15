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Toptancı halinde yangın... Eşyaları yanan işçiler, yangın sonrası göz yaşlarını tutamadı.

Toptancı halinde yangın.

15.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:04
Toptancı halinde yangın... Eşyaları yanan işçiler, yangın sonrası göz yaşlarını tutamadı.
ANTALYA - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesindeki Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Halinde bulunan bir işyerinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle bir saatte söndürülen yangın sonra eşyaları yanan işçiler gözyaşlarını tutamadı.
Yangın bu sabah saat 08: 00 sıralarında Halil Çelik'e ait işyerinde başladı. İşçilerin dinlendiği alanda meydana geldi. İşçilerin çalıştığı esnada meydana gelen yangında tutuşan süngerler bir anda alev topuna döndü. İşyerindeki hortumla yangına ilk müdahaleyi yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası yangın başka işyerlerine sıçramadan söndürüldü.Çıkış sebebi henüz tespit eilemeyen yangın sonrası üst kattaki dinlenme odası küle döndü. Eşyaları yanan işçiler, yangın sonrası göz yaşlarını tutamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Toptancı halinde yangın... Eşyaları yanan işçiler, yangın sonrası göz yaşlarını tutamadı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa
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