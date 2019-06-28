- Topuk Yaylası , Fenerbahçe 'yi bekliyor

- Topuk Yaylası
, Fenerbahçe
'yi bekliyorTesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır halde
DÜZCE - Fenerbahçe
, yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kampını Düzce Topuk Yaylası
'nda yapacak. Tesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır hale getirildi.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Düzce Topuk Yaylası
'nda yapacak olan Fenerbahçe
, ardından Avusturya
'da hazırlıklarını yapacak ve son olarak Almanya
'da gerçekleştirilecek olan Audi
Cup'ta Bayern Münih
, Real Madrid
ve Tottenham
ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin 3-13 Temmuz'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası'nda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Sahaların bakımlarından, futbolcuların konaklama sırasında ihtiyaç duyacağı her şey önceden planlandığı gibi tamamlandı. 3 Temmuz'da Düzce'de kampa girecek olan Fenerbahçe'de, futbolcular 10 gün boyunca yüksek rakımda kondisyon depolayacak ve ardından Avusturya
kampına gidecek.