28.06.2019 14:47
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Topuk Yaylası, Fenerbahçe'yi bekliyor

- Topuk Yaylası, Fenerbahçe'yi bekliyor Tesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır haldeDÜZCE - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kampını Düzce Topuk Yaylası'nda yapacak.

- Topuk Yaylası , Fenerbahçe 'yi bekliyor
Tesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır halde
DÜZCE - Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kampını Düzce Topuk Yaylası 'nda yapacak. Tesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır hale getirildi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Düzce Topuk Yaylası 'nda yapacak olan Fenerbahçe , ardından Avusturya 'da hazırlıklarını yapacak ve son olarak Almanya 'da gerçekleştirilecek olan Audi Cup'ta Bayern Münih , Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin 3-13 Temmuz'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası'nda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Sahaların bakımlarından, futbolcuların konaklama sırasında ihtiyaç duyacağı her şey önceden planlandığı gibi tamamlandı. 3 Temmuz'da Düzce'de kampa girecek olan Fenerbahçe'de, futbolcular 10 gün boyunca yüksek rakımda kondisyon depolayacak ve ardından Avusturya kampına gidecek.Topuk Yaylası, Fenerbahçe'yi bekliyor
Kaynak: İHA
Düzce , Topuk Yaylası , Fenerbahçe , Spor

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