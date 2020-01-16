Haberler » Güncel » Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Haber

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.

16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:10Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu
'nin ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.
Bıçkıyanı köyü sınırlarında bulunan göletin doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi imkanı sunuyor. Çevredeki ormanlık alanda yaşayan hayvanlar da su ihtiyacını buradan karşılıyor.
Deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.
Bu güzel manzarayı fırsat bilenler, donmuş göletin etrafında yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28  Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu - Haber
17:28  Kırşehir'de 49 projenin uygulanmasına devam ediliyor - Haber
17:28  Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Azez'de 10 sivil yaralandı - Haber
17:28  Kayseri'de tarihi eser operasyonu - Haber
17:27  FATİH'TE KAYBOLAN ÇOCUĞA MONTUNU GİYDİREN ZABITA KONUŞTU - Haber
16:02  Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Haber
16:01  Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Haber
15:09  İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Haber
14:50  Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Haber
13:30  Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Haber
16.01.2020 17:29:18