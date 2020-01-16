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Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - DÜZCE

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.

16.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:35
'nin ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.
Bıçkıyanı köyü sınırlarında bulunan göletin doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi imkanı sunuyor. Çevredeki ormanlık alanda yaşayan hayvanlar da su ihtiyacını buradan karşılıyor.
Deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.
Bu güzel manzarayı fırsat bilenler, donmuş göletin etrafında yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.
Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - DÜZCE

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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