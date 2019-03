Topuklu Ayakkabı ve Babet Giyen Erkekler Kadın Futbolcularla Maç Yaptı

Kaynak: İHA

Konya'da Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddete farkındalık oluşturmak isteyen bir grup erkek, giydikleri topuklu ve babet ayakkabılarla halı sahada kadın futbol takımıyla maç yaptı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen bir grup erkek kadına şiddete farkındalık oluşturabilmek amacıyla değişik bir yöntem izledi. Sosyal medyada eğlenceli içerikler üreten Serdar Bingöl ve arkadaşları, Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Konya İdman Yurdu takımı futbolcularıyla, kadın çorapları ve ayakkabıları giyerek halı sahada maç yaptı. 6 kişiden oluşan erkek takımı soyunma odasında maç hazırlıklarını yaptıktan sonra kadın çorapları ve ayakkabılarını giydi. Takım kaptanı Serdar Bingöl giydiği topuklu ayakkabıdan sonra yürümekte zorluk çekti. Takımın diğer oyuncuları ise, kendilerine kalıpları küçük gelen babet ayakkabılarla maç yapmaya çalıştıkları esnada sahada renkli görüntüler oluştu. Karşılaşma erkeklerin kadın futbolculara gül takdim etmesiyle başladı. Kadın futbolcular, kadın ayakkabıları giyerek kendilerine karşı mücadele eden erkek takımını 9-7 mağlup ederken, maç sonunda ayakkabıların erkeklerin ayaklarına küçük gelmesi sonucu ufak yaralar oluştu. Erkeklerin maç esnasında yedikleri goller sonrası ayaklarındaki ayakkabıları bahane ederek isyan etmeleri ise komik görüntüler oluşturdu."Doğumdan ölüme kadar her anımızda kadınlarla birlikteyiz"Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle, kadınların günlük hayatta topuklu ayakkabılarla ne kadar zorluklar yaşadıklarını bildiklerini belirten Serdar Bingöl, "Biz de bir farkındalık oluşturalım dedik ve Türkiye futbol liginde profesyonel olarak futbol oynayan, 3. Ligde futbol oynayan kardeşlerimizle bugün bayanların giydiği ayakkabılarla maç yapmak istedik. Kadınlar bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru hepsi. Öncelikle kadına şiddete kesinlikle karşıyız, hayır diyoruz. Zaten günlük hayatta toplum içerisinde çok zorluklar çekiyorlar. Biz de bunlarla bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu bilmeleri için bugün böyle bir şey yapalım istedik. Çünkü hayatımızın başından sonuna kadar, doğumdan ölüme kadar her anımızda kadınlarla birlikteyiz ve onları bizim toplumumuzun çok büyük değerleri olarak görüyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Buradan da tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz canı gönülden" dedi."Bayanlarda her şeyi yapabilirler diye düşünüyorum"Konya İdman Yurdu futbolcularından Pınar Gezer ise, "Öncelikle her şey için teşekkür ederiz. Çok eğlenceli bir şey oldu. Bizi de böyle bir ortamda karşıladıkları için teşekkür ederiz. Çevremizde insanlar genelde kadınları aşağıda tutuyor, ayrımcılık yapılıyor. Ama ben futbol konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim, erkeklerden daha iyi bayan futbolcular var ve bayanlar da her şeyi yapabilirler diye düşünüyorum. Biz 3. Lig'de futbol oynuyoruz. Gayet iyi bir takımız. Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum, böyle bir platformda bizi bulundurdukları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.Bu maç sayesinde stres attıklarını ve gayet keyifli bir maç olduğunu belirten Konya İdman Yurdu Kalecisi Esra Kokay da, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Annelerimizin, gelecek anne adaylarının Kadınlar Günü'nü kutlarım. Biz futbol oynuyoruz. Bunun sadece erkek işi olduğunu söylüyorlar. Ama sadece erkek işi değil yani kadınların da yapabildiği bir dönemde yaşıyoruz şuan da. Erkeklerden çok daha iyi oynayan kadınlarımız, kadın futbolcularımız, antrenörlerimiz var. Yani kadınları aşağılamasınlar" ifadelerini kullandı. - KONYA