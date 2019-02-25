Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" Başladı - Edirne

Edirne
'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında, "Topuklu Kramponlar Futbol
Turnuvası" düzenlendi. Edirne Valiliği
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen organizasyona 8 takım katıldı.
Müsabakaların yapıldığı İlhami Ertem Anadolu Lisesi
Spor Salonu'na "Aşkımız triple rakiplerimiz taktikle dize getirilir", "Elimizin hamuruyla penaltı kurtardık", "Gücüne güç katmaya golleri sıralamaya geldik" afişleri asıldı.
Turnuvanın ilk karşılaşması, Edirne Valisi Ekrem Canalp
'in eşi Dr. Ayten Canalp'in vuruşuyla başladı.
Organizasyonun ilk maçında İl Sağlık Müdürlüğü
, Kredi Yurtlar Kurumu
'nu 2-1 yendi.
Renkli görüntülere sahne olan "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"na kadınlar büyük ilgi gösterdi.
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Kaynak: AA