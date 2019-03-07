Topuklu Kramponları Final Heyecanı Sardı"

Kaynak: AA

Edirne Valiliğince 8 Mart Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Topuklu kramponlar" futbol turnuvasına katılan kadın sporcuları final heyecanı sardı.İki hafta önce Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp'in başlattığı ve kadınlardan oluşan 8 takımın mücadele ettiği turnuvada sona yaklaşılıyor.Final maçının yaklaşmasıyla yarı finale kalan ekiplerin futbolcularını da heyecan sardı.Yarı finale kalan takımlardan Edirne Valiliği takımında top koşturan memurlardan biri de Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde çalışan Emine Aydın Özgür.Turnuva boyunca hem maçlar hem de antrenmanlarla mesai sonrası yoğun bir tempoya giren Emine Aydın Özgür, yarı final maçı için de çalışmalarını takım arkadaşlarıyla sürdürüyor.Mesaisi bitiminde evine gelen ve spor kıyafetlerini giyen Özgür'ü oğulları ve eşi uğurluyor.Arkadaşlarıyla idman sahasında buluşan Emine Aydın Özgür, başarılı bir turnuvayı sürdürmek amacıyla ısınma, pas ve şut denemeleri yapıyor.-Yarın şampiyon belli olacakEmine Aydın Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlara özel "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" projesi Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katkılarıyla hayata geçtiğini söyledi.Futbolun bir erkek sporu olmadığı göstermek istediklerini ifade eden Özgür, "Bu projeyle erkeklerin daha fazla dolaştığı alanlara ayak basmak istedik. Bu projede hem organizasyonun bir parçası olmak hem de oyuncu olarak yer almak beni çok mutlu etti. Turnuva başlayalı iki hafta oldu. Çok çekişmeli maçlar oluyor. Biz de final müsabakalarına her gün iş çıkışı yaptığımız antrenmanlarla hazırlanıyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak." dedi.Aynı takımdan Selma Birgöz de kadınların her alanda var olduğunu göstermek için sahalarda olduklarını ifade etti.İş çıkışlarında eve geçip oradan sahaya geldiklerini anlatan Birgöz, "Futbol sadece erkeklerin değil kadınların da başarıyla oynayabileceği bir spor dalı. Bu anlamda bu projeyi duyduğumda hemen katılmak istedim. Maçlara çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. İş çıkışı eve gidiyoruz, hazırlanıp sahaya geliyoruz ve antrenman yapıyoruz. Bu güzel projeyi birincilikle tamamlamak istiyoruz." dedi.Bahtışen Mutlu da turnuva sayesinde koşuşturmalı da olsa güzel günler geçirdiklerini anlattı.Yarın sona erecek turnuvada oynanacak maçlarla şampiyon takım belirlenecek.