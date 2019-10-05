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"Torbacı" operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.10.2019 10:40
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Camuzcu ve Bahçeşehir ile Yüreğir ilçesindeki PTT Evleri Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 95,14 gram sentetik uyuşturucu ile 979 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler Mervan D. (20), Murat A. (34), Yiğit Ü. (20) ve Mehmet Emin Ş. (39) gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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