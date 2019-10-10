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Torbacı operasyonu

Adana'da torbacılara yönelik yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

10.10.2019 10:10Torbacı operasyonu
Adana'da torbacılara yönelik yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim günü şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteği ile adreslere baskın yapıldı. Baskında dedektör köpekler evleri didik didik aradı.

Operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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