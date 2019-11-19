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"Torbacı" operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden biri tutuklandı.

19.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:22
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik araştırma başlattı.
Ekip, merkez Seyhan ilçesindeki Sarıyakup ile Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre ve Camili mahalllerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar Ç.K.K, A.M, V.M, İ.M, H.S, M.K, B.Y, F.T, C.Ç. ve M.D'yi gözaltına aldı.
Operasyonda, 1 kilo 30 gram esrar, 9,89 gram eroin, 8,94 gram metamfetamin, 1,93 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 845 lira ile 51 dolar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ç.K.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : "Torbacı" operasyonu


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