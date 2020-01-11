Haberler » 3. Sayfa » Torbacı operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Adana polisinin sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle yakaladığı 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

11.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:07Torbacı operasyonunda 1 tutuklama
polisinin sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle yakaladığı 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi ve Yüreğir ilçesine bağlı Mahallesinde "torbacı" tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine söz konusu adreslere baskın yaptı. Baskında Mirzaçelebi Mahallesinde Mahmut Ş. (29) yakalandı. Yapılan aramada zanlıdan 1 kilo 262 gram bonzai ele geçirildi. Çamlıbel Mahallesinde ise Ahmet Y. yakalanırken yapılan aramada 12.59 gram esrar, 12 hap ele geçirildi. Sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Mahmut Ş. tutuklanırken, Ahmet Y. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Çamlıbel, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:40  Ukrayna: İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz - Haberler
11:39  TBMM, yeni yıl mesaisine başlıyor - Haberler
11:39  Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü - Haberler
11:39  Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. - Haberler
11:34  Park ederken başka araca sürttü, çıkan kavgada iki kişiyi vurdu - Haberler
11:17  Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada - Haberler
10:10  İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor - Haberler
10:07  Son dakika: İran'ın uçağını 'yanlışlıkla' düşürdüğü Ukrayna'dan açıklama: Özür bekliyoruz - Haberler
08:50  Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı - Haberler
08:38  İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama - Haberler
11.01.2020 11:46:39