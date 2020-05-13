"Torbacı" operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

13.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:03
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın uyuşturucudan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu imal eden ve satışını yapanların yakalanması amacıyla 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda kapıları açılmayan evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi ve 19 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 330 gram sentetik madde, 153 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 8 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. ’Torbacı’ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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