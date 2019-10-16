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Torbacı operasyonunda 4 tutuklama

Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

16.10.2019 10:04Torbacı operasyonunda 4 tutuklama
Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir ve Gülbahçesi mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis bu iki mahallede operasyon yaptı. Polis bir otomobile "dur" ihtarında bulundu ancak aracın sürücüsü kaçınca kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamanın ardından polis otomobili durdurdu. İçinde bulunan Serana B. (25) kendisinin içici olduğunu otomobilde bulunanlardan uyuşturucu aldığını uyuşturucunun da powerbank içinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine yapılan aramada powerbank içinden uyuşturucu çıktı. Polis otomobilde bulunan kadınla birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer operasyonda ise uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İki operasyonda 42 gram sentetik bonzai, 710 gram esrar, powerbank içerisinde 137 gram metamfetamin ve araç anahtarı görünümünde hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Serena B. (25), Umut B. (27), Ömer B. (39), Yılmaz A. (28), Halil A. (32), Onurcan B. (21), Levent Y. (27) ve Ramazan T. (22) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Halil A., Umut B., Yılmaz A. ve Levent Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serena B., Ömer B., Onurcan B., Ramazan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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