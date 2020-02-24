Haberler » 3. Sayfa » Torbacılara 3 tutuklama 5 ev hapsi - Haberler

Torbacılara 3 tutuklama 5 ev hapsi

Adana'da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklanırken, 5'i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

24.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:48Torbacılara 3 tutuklama 5 ev hapsi
'da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklanırken, 5'i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde bulunan Belediyeevleri, Mehmet Akif Ersoy, Çamlıbel, Demetevler, Gültepe ve Sucuzade mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı baskın yaparak 8 zanlıyı yakaladı. Zanlıların ev ve üst aramasında 102 gram eroin, 11.92 gram bonzai, 20.11 gram esrar, 21 uyuşturucu hap ile yeşil reçeteyle alınan hap ele geçirildi.

Polis zanlıları gözaltına alıp emniyete götürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 3'ü tutuklanırken 5'i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
08:32  Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
04:00  Steve Jobs kimdir? Steve Jobs nereli? Steve Jobs hayatı kısaca
24.02.2020 10:40:19