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Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen 18 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı operasyon drone ile havadan görüntülendi.

20.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:10 Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi
'da 'torbacı' diye tabir edilen 18 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı operasyon drone ile havadan görüntülendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 18 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evleri dedektör köpekler tarafından arandı. Polis bu arada şüphelilerin kaçma ihtimaline karşılık havadan da drone ile takibe başladı. Operasyon boyunca havada kalan drone tek tek torbacı yuvalarını tespit edip anında yerdeki polise bildirdi.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 zanlının sorgusu devam ediyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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