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Torbacının evinden cephanelik çıktı

Torbacının evinden cephanelik çıktı Adana'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcısının evine yapılan baskında 9 kilo 50 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 3 otomatik tabanca ele geçirildi Gözaltına alınan kişiden biri tutuklandıADANA - Adana'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcısının...

23.08.2019 10:03
Torbacının evinden cephanelik çıktı
Torbacının evinden cephanelik çıktı
Adana'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcısının evine yapılan baskında 9 kilo 50 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 3 otomatik tabanca ele geçirildi
Gözaltına alınan kişiden biri tutuklandı
ADANA - Adana'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcısının evine yapılan baskında 9 kilo 50 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 2 otomatik tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar ele geçirdi. Ayrıca 1 uzun namlulu silah ve 3 adet otomatik tabanca bulundu.
Halil O. ve Emin D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Torbacının evinden cephanelik çıktı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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