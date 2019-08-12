Torbalı Belediyesi'nde skandal iddia: Önce taciz edip, sonra kovdular

31 Mart yerel seçimleriyle AK Parti'den CHP'ye geçen Torbalı Belediyesi'nde çalışan bir kadın işçi, tacize uğrayarak işten çıkartıldığına dair iddiasını Haberler.com'a anlattı.

Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca belediyede temizlik işçiliği yaptığını söyleyen S.A. belediye şirketi TORBEL'de yönetici pozisyonlarından birine atanan bir erkek tarafından taciz edildiğini söyledi. Şoke olduğunu dile getiren kadın, Haziran ayında belediyedeki yöneticilerle bu konuyu görüşmek istedi. Ancak iddiaya göre, taciz edildikten sonra, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'la doğrudan temas kurmasına izin verilmedi.

Haberler.com'a konuşan S.A. kendisiyle ilgilenen Torbalı Belediye Başkan Yardımcıları'ndan birinin, kendisine eve giderek dinlenmesi telkininde bulunduğunu anlattı. Kendisine "İşe gelme. Sana bunun için para önerseler de, bu konuyu başta basın olmak üzere lütfen kimseye anlatma" dendiğini aktardı.

CHP'nin milletvekili adaylarından birinin eşinin de kendisine hemşehrilik bağıyla yaklaştığını anlatan S.A., ona güvenmesi yüzünden, söylenenleri yaptığını ifade etti.

Geçen ay taciz yüzünden yaşadığı travmadan dolayı evinde beklerken, işe gelmediği gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldığının kendisine bildirildiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ İLÇEDE

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, son dönemde üç farklı haberle gündeme gelmişti. Uygur'un oğlunu 7 bin TL maaşla işe başlatması ve anıt diye Atatürk heykelinin yanına kendisinin ve eşinin heykelini yaptırması, Türkiye'nin dikkatini ilçeye çekmişti.

Torbalı Belediyesi tarafından işlerine son verilen yaklaşık 400 kişi, Temmuz ayı sonunda belediye önünde bir araya gelerek sloganlar atmıştı. Ellerinde "Martın sonu açlıkmış", "Hani her şey güzel olacaktı", "Söz namustur" pankartları taşıyan grup, Uygur'a tepki göstermişti.