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Torbalı Belediyesi tüm etkinlikleri iptal etti

Vatandaşların virüsle karşılaşmaması adına belediye binasını, okulları ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte ettiren Torbalı Belediyesi, kültür merkezinde gerçekleşmesi planlanan etkinlik, konser, sergi ve kursları nisan ayına kadar iptal etti

13.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:19
Torbalı Belediyesi tüm etkinlikleri iptal etti

Torbalı Belediyesi, Çin'de başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüse karşı önlemleri sürdürüyor. Vatandaşların virüsle karşılaşmaması adına belediye binasını, okulları ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte ettiren belediye, kültür merkezinde gerçekleşmesi planlanan etkinlik, konser, sergi ve kursları nisan ayının ilk haftasına kadar iptal etti. Belediyenin gerçekleştireceği etkinliklerin yanı sıra kültür merkezindeki özel organizasyonlar da iptal edildi. Personelini de bu virüse karşı bilinçlendiren belediye, şehir genelindeki billboard, raket ve totemlere bu virüsle ilgili bilgilendirme yazıları astı.

6 NİSAN'A KADAR HER ŞEY İPTAL

Torbalı Belediyesi son olarak ülkemizde de vakasına rastlanan koronavirüse karşı konser, tiyatro, sergi ve kurs gibi kültür sanat faaliyetleri başta olmak üzere tüm kapalı alan etkinliklerini n 6 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edildiği belirtildi. Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin yaptığı açıklamada, "Sağlığımızı tehdit eden koronavirüsünün ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda 6 Nisan 2020 tarihine kadar etkinliklerimizi durdurma kararı aldık. Kamuoyuna duyurulur!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Torbalı Belediyesi virüse karşı ilçe genelinde önlemler almaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Torbalı, Güncel

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