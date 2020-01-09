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Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir iş yerinde gümrük kaçağı içki satıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından yapılan baskında 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

09.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:04Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi
'in ilçesinde, bir iş yerinde gümrük kaçağı içki satıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından yapılan baskında 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

İzmir İl Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesi Dokuz Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde, kaçak alkollü içki satışı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan operasyonda, iş yeri ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Baskında, 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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