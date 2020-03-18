Menü
Haberler››Güncel››Torbalı'da 150 kovan arı telef oldu - Güncel

Torbalı'da 150 kovan arı telef oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 çiftçiye ait 150 kovandaki arılar, henüz belirlenemeyen nedenle telef olmuş halde bulundu.

18.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:50
Torbalı'da 150 kovan arı telef oldu
İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 çiftçiye ait 150 kovandaki arılar, henüz belirlenemeyen nedenle telef olmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, kovanlarındaki arıların telef olduğunu gören arıcılar, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurdu.
Arıcılardan Nasuf Yılmaz, 20 yıldır bal üreticiliği yaptığını, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.
Arıların bir anda telef olduğunu anlatan Yılmaz, "Normalde tarım ilaçlarının atıldığı zaman arıların bir kısmı kovanlara girer kayıp çok az olurdu ancak bir anda binlerce arım öldü. Bütün kış onları bal yapacakları dönem için hazırlamıştım. Diğer iki arkadaşımın kovanlarında da aynı şekilde tek seferde ölümler oldu. Bu arı ölümleri normal değil." dedi.
Yılmaz, 100 bin liraya yakın kaybının olduğunu ileri sürerek, "Konuyla ilgili yetkililerin bu ölümlerin sebebini bulmalarını istiyoruz." diye konuştu.
Torbalı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün arıların ölüm nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Torbalı, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Loading