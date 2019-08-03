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Torbalı'da 7 ayda 63 bin kişiye diş sağlığı hizmeti

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 7 ayda 63 bin kişi tedavi edildi.

03.08.2019 10:06 Torbalı'da 7 ayda 63 bin kişiye diş sağlığı hizmeti
Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 7 ayda 63 bin kişi tedavi edildi.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Hüseyin Akçaoğlu, yaptığı açıklamada, Tire, Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerinden de hastaların kendilerine geldiğini belirtti.
Merkezlerinde 7 ayda 63 bin kişiyi tedavi ettiklerini ifade eden Akçaoğlu, hastaları randevu sistemiyle de hasta kabul ettiklerini ifade ederek, "Merkezimizdeki 20 doktor günlük ortalama 400'ün üzerinde hastaya müdahale ediyor. Randevuyla gelen hastaların dışında erken saatlerde gelerek sıra alanlar da oluyor. Yeni binamıza geçince hastalarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vereceğiz." diye konuştu.

Torbalı, Ödemiş, Tire, Güncel

Kaynak: AA

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