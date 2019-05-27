Torbalı'da akü hırsızlığı

İzmir
'in Torbalı
ilçesinde akü çaldığı iddia edilen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Subaşı
Mahallesinde bir firmadan iki akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Kayıtlarda hırsızlığın S.A'ya ait 35 TLC 36 plakalı motosikletle yapıldığının belirlenmesi üzerine S.A. ile S.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.
Hurdacıya satıldığı belirlenen aküler ekiplerce mal sahibine teslim edildi.
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Kaynak: AA