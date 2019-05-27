27.05.2019 11:54
»»

Torbalı'da akü hırsızlığı

Torbalı

İzmir'in Torbalı ilçesinde akü çaldığı iddia edilen iki kişi yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde akü çaldığı iddia edilen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Subaşı Mahallesinde bir firmadan iki akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Kayıtlarda hırsızlığın S.A'ya ait 35 TLC 36 plakalı motosikletle yapıldığının belirlenmesi üzerine S.A. ile S.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.
Hurdacıya satıldığı belirlenen aküler ekiplerce mal sahibine teslim edildi. Subaşı, Jandarma, İzmir, Torbalı, Güncel
Kaynak: AA