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Torbalı'da atların ölüme terkedildiği iddiası

Torbalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Özkan Burgaz, Kuşçuburnu'nda yem ve su verilmeden ölüme terkedildiği iddia edilen atların sahiplerine ulaşıldığını, hayvanların ölüme terkedildiği iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

07.08.2019 14:09 Torbalı'da atların ölüme terkedildiği iddiası
Torbalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Özkan Burgaz, Kuşçuburnu'nda yem ve su verilmeden ölüme terkedildiği iddia edilen atların sahiplerine ulaşıldığını, hayvanların ölüme terkedildiği iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.
Burgaz, yaptığı açıklamada İZBAN Kuşçuburnu İstasyonu yakınındaki arazide bulunan atların, hurdacılıkla uğraşan kişilere ait olduğunu belirtti.
Sahiplerinin başka bir yer bulamadıkları için atları buraya bağladıklarını, su ve yem ihtiyaçlarını karşıladıklarını savunduklarını aktaran Burgaz, "Atların sahiplerine ulaştık. Gereken yapılıyor. Sadece Kuşçuburun'da değil Çaybaşı ve Pancar'da da benzer durumlar sürekli yaşanıyor. Bu atlar su kanallarının yanına veya Hazine arazilerine bağlanmış durumda." dedi.
Burgaz, bazı at sahiplerine tarım arazilerine zarar verdikleri gerekçesiyle ceza kestiklerini de sözlerine ekledi.

Torbalı, Güncel

Kaynak: AA

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