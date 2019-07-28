Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu (5)

OĞLUNU GÖREVDEN ALDI

İzmir'de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'de genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tepkiler üzerine geri adım attı. Yazılı olarak yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıklayan Uygur, şunları söyledi;

Göreve geldiğinde belediyenin ana borçlarının 170 milyonu aştığını savunan İsmail Uygur, " TORBEL sıradan bir şirket değil. Memurlar hariç tüm belediye personeli burada çalışıyor. 20'nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç- gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduruyor. Yani tüm sistem TORBEL üzerinden yürüyor. Göreve geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum. Oğlum Efe Uygur ben mazbatayı ilk aldığım günden beridir hiçbir menfaat gözetmeden, benim başarılı olmam için emek sarf etmektedir."

Uygur, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yaşanılan bu yanlış anlaşılmadan dolayı başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve partimizin farklı kademelerinde görev alan kişileri basın yoluyla linç etme girişiminde bulundular. Öncelikle yaşanan olayla ilgili herkesten özür dilerim. Benim ve yönettiğimiz belediye üzerinden zor durumda bıraktığım, kişilerin daha fazla linç edilmesine müsaade edemeyeceğim. Eğer ortadaki yanlış, oğlumun ücretli görev almasıysa görevine bugün itibari ile son veriyorum."

İZMİR,