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Torbalı'da cezaevi firarisi yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 yıl önce cezaevinden firar eden kişi, polisin uygulaması sırasında yakalandı.

21.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:28Torbalı'da cezaevi firarisi yakalandı
'in ilçesinde 4 yıl önce cezaevinden firar eden kişi, polisin uygulaması sırasında yakalandı.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polisler, Tepeköy Mahallesinde bir kişiye kimlik sorgusu yaptı.
Yanında kimliğinin olmadığını belirten ve farklı bir isim söyleyen kişinin parmak izi kontrolünde 18 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl önce cezaevinden firar eden İ.C olduğu belirlendi.
İ.C, savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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