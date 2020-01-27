Torbalı'da deve güreşleri için geri sayım başladı

Torbalı 'da ilk olarak Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali' 4 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek. İlçe ve bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı ve her yıl 30 bine yakın kişinin takip ettiği festival için geri sayım başladı. Bölgenin yanı sıra Antalya ve Çanakkale gibi şehirlerden pehlivan develerin boy göstereceği festival renkli görüntülere sahne olacak. 220 devenin katılacağı ve 7 farklı kupa için güreşlerin gerçekleşeceği festival için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Özbey Mahallesi'nde bulunan Arena'da Pazar günü gerçekleşecek olan festivalin komite başkanlığını tecrübesiyle bilinen Mehmet Kurt üstleniyor.

İZBAN'DAN ÜCRETSİZ SERVİS

2015 yılına kadar Torbalı'da, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen deve güreşleri 4 yıl aradan sonra bu yıl gerçekleştirilecek. Deve Güreşi Festivali yine renkli görüntülere sahne olacak. Pazar günü Özbey Mahallesi'nde yapılacak olan festivale, toplamda 220 deve katılarak hünerlerini sergileyecek. Organizasyonda, tarz ve stillerine göre eşleştirilecek develer birbiriyle güreşecek ve kupalar verilecek. Bu yıl 12.'si düzenlenecek festivalde Torbalı Belediyesi ekipleri, yaklaşık 50 stant kurarak yöresel ürünlerin satışının erbapları tarafından yapılmasını sağlayacak. Öte yandan İzmir'den ve kent içinden alana ücretsiz ulaşımın sağlanması için İZBAN'ın Tepeköy ve Torbalı istasyonlarından servisler hareket edecek.

KOMİTE BAŞKANINDAN DAVET

Bölgenin en büyük ve ücretsiz olarak gerçekleştiği festivalle ilgili bilgi veren Deve Güreşi Festivali Komite Başkanı Mehmet Kurt, "Torbalı deve güreşlerini özlemişti. Yıllardır bölge sakinleri kültürlerini yaşamak için çevre il ve ilçelere gidiyordu. Belediye Başkanımız İsmail Uygur'un talimatı ile Ege Bölgesi'nin 900 yıllık geleneğini yeniden yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festival için çalışmalarımız sürüyor. Bölgenin en büyük deve güreşi organizasyonuna imza atacağız. Tüm Ege halkını Torbalı Belediyesi 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne bekliyoruz" dedi.