Torbalı'da Engelsiz Etkinlik

Torbalı Belediyesi ve Kent Konseyi3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiylebir program düzenlediler. Belediye Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programa Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otçu başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Başkan Görmez,"Engellilerimizin mücadelesi takdire şayandır"

Programın açılış konuşmasını yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Engelliler Günü'nün ülkedeki ve dünyadaki tüm engellilerin öncelikli sorunlarına dikkat çekmesi, milletçe yeterli duyarlılığın oluşması adına önemli olduğuna değinerek "Kentlerdeki sosyal alanlar, kaldırımlar, konutlar, hastaneler, kamu kurumları özetle yaşama dair ne varsa projelendirilirken, hayata geçirilirken engelli bireylerin koşulları mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor.Biz bunu önemli buluyoruz. Ve son 5 yılda sadece fiziki yapılaşmada değil, sosyal politikalarımızda da, kurumsal bütün çalışmalarımızda, çözebildiğimiz sorunlarınızda yanınızda gayret ettik. Kent konseyi engelli meclisimiz sadece bu çalışmalardan bir örnektir. Torbalı'nın her bakımdan engellilerin yaşam kalitesinin en yüksek bir ilçe olması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Zorluklarınızı biliyoruz. Ailelerinizin yaşadığı sorunların farkındayız. Kurduğumuz rehabilitasyon merkezine yenilerinieklemek inşallah yenidönemde bize nasip olur. Bütün zorluklara, imkansızlıklara rağmenbaşarılarıyla bizlerihep gururlandıran, çok sayıda başarı hikayesine tanık oluyoruz.Torbalı 'da özellikle spor alanında ülke çapında başarı hikayeleri yazdık.

Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır" dedi.

Torbalı'da faaliyet gösteren kimi okullar Kent Konseyi Engelli Meclisi'ne tekerlekli sandalye hibe ettiler.Etkinlik, Toprak Kardeşler konseriyle sona erdi.